ЦСКА и «Ахмат» не могут согласовать трансфер Садулаева. Армейцы хотят разбить выплату 8 млн евро на несколько лет, это не устраивает грозненцев

ЦСКА и «Ахмат» пока не могут согласовать трансфер Лечи Садулаева.

Ранее сообщалось , что клубы возобновили переговоры о переходе 25-летнего полузащитника.

По информации «РБ Спорт», стороны согласовали сумму трансфера в размере около 8 млн евро, однако переговоры продолжаются по части сроков оплаты.

Армейцы хотели бы разбить платежи на несколько лет, что не устраивает «Ахмат».

В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ . Его подробную статистику можно найти здесь .

Гендиректор «Ахмата» о Садулаеве в ЦСКА: «Нет футболистов, которых мы не готовы продать. Если предложение устроит и игрока, и клуб – трансфер состоится»