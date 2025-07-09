ЦСКА и «Ахмат» не могут согласовать трансфер Садулаева. Армейцы хотят разбить выплату 8 млн евро на несколько лет, это не устраивает грозненцев
ЦСКА и «Ахмат» пока не могут согласовать трансфер Лечи Садулаева.
Ранее сообщалось, что клубы возобновили переговоры о переходе 25-летнего полузащитника.
По информации «РБ Спорт», стороны согласовали сумму трансфера в размере около 8 млн евро, однако переговоры продолжаются по части сроков оплаты.
Армейцы хотели бы разбить платежи на несколько лет, что не устраивает «Ахмат».
В сезоне-2024/25 Садулаев отметился 3 голами и 3 ассистами в 28 матчах Мир РПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Гендиректор «Ахмата» о Садулаеве в ЦСКА: «Нет футболистов, которых мы не готовы продать. Если предложение устроит и игрока, и клуб – трансфер состоится»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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