Губерниев о лимите в РПЛ: «Сейчас сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет»
Дмитрий Губерниев оценил вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
«Я знаю позицию [министра спорта] Дегтярева. Есть мнение РФС. Компромисс будет найден.
Может, на данный момент сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет. Сложно сказать. В любом случае нужно создавать рабочую группу из профессионалов, которые изучат очень внимательно этот вопрос.
Это история дискутабельная. Она была такой во все времена, а сейчас особенно. В споре рождается истина», — сказал комментатор.
Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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