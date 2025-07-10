Губерниев о лимите в РПЛ: «Сейчас сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет»

Дмитрий Губерниев оценил вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Я знаю позицию [министра спорта] Дегтярева. Есть мнение РФС. Компромисс будет найден.

Может, на данный момент сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет. Сложно сказать. В любом случае нужно создавать рабочую группу из профессионалов, которые изучат очень внимательно этот вопрос.

Это история дискутабельная. Она была такой во все времена, а сейчас особенно. В споре рождается истина», — сказал комментатор.

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)