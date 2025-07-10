  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губерниев о лимите в РПЛ: «Сейчас сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет»
9

Губерниев о лимите в РПЛ: «Сейчас сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет»

Дмитрий Губерниев оценил вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Я знаю позицию [министра спорта] Дегтярева. Есть мнение РФС. Компромисс будет найден. 

Может, на данный момент сокращение легионеров было бы целесообразным. Если нас допустят, то, может быть, и нет. Сложно сказать. В любом случае нужно создавать рабочую группу из профессионалов, которые изучат очень внимательно этот вопрос. 

Это история дискутабельная. Она была такой во все времена, а сейчас особенно. В споре рождается истина», — сказал комментатор.

Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона-2026/27. Минспорта хочет ввести 10 иностранцев в заявке и 5 на поле сразу, РФС – за поэтапное изменение от 10/7 до 10/5 (Иван Карпов)

Кто должен заменить «Торпедо»?2936 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
лимит на легионеров
logoРФС
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лимит не нужен вообще. Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что». Радимов о возможном ужесточении лимита
84вчера, 17:46
Валерий Масалитин: «Надо ужесточать лимит до 3-4 легионеров в старте. А в команде пусть их хоть десяток будет. Нельзя, чтобы средний иностранец преграждал путь молодому россиянину»
48вчера, 12:08
Орещук про РПЛ: «Ужесточение лимита не сделает наш футбол лучше. Если везем легионеров, они должен быть на голову сильнее наших. Нужно ужесточать параметры иностранцев»
21вчера, 05:55
Главные новости
Боссы «Реала» намерены обсудить с игроками их устремления и недостаточную работу в команде. Винисиус и Мбаппе вызывают опасения, Родриго решено продать (Marca)
45 минут назад
Рамуш посвятил Жоте гол «Реалу» в полуфинале КЧМ: «Хотел забить как можно скорее, чтобы почтить память друга. Это очень важно»
521 минуту назад
Хевен о неучастии «МЮ» в еврокубках: «Это поможет занять максимально высокое место в АПЛ. Играя раз в неделю, мы будем полностью готовы к каждому матчу»
924 минуты назад
Алаев о замене «Торпедо» в РПЛ: «Решение будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами»
1735 минут назад
Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ: «КДК принял жесткое, но справедливое решение. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным»
76сегодня, 11:10
Президент «Урала» о подозрительном матче с «Торпедо»: «При чем здесь мы? Матч закончился 1:1, наша команда дважды сыграла с ними вничью с таким счетом»
10сегодня, 11:04
Фердинанд о «ПСЖ»: «Дембеле теперь важнее Мбаппе, Энрике превратил его в суперзвезду! Усман преодолел эго и станет примером для молодых игроков, если получит «Золотой мяч»
42сегодня, 10:40
Президент «Урала» об исключении «Торпедо»: «В честь чего в РПЛ должен быть «Оренбург», а не «Урал», с какого бока? Мы готовы играть»
137сегодня, 10:21
Адвокат Добровинский об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Это оскорбление всему футболу, решение вынесено без суда. Если будет доказано, что Соболев ни при чем – как тогда отмотать назад?»
32сегодня, 10:12
Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Нас исключили только из РПЛ, клуб будет жить. Ожидали другого результата, наши юристы оценят справедливость чуть позже»
23сегодня, 10:10
Ко всем новостям
Последние новости
Адвокат Добровинский об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе? Идти в CAS или не идти, распускать «Торпедо» или нет – личное дело Соболева»
2234 минуты назад
«Хотелось, чтобы «Торпедо» гремело на всю страну и добивалось высоких результатов. Это команда с огромной историей, ее знают во всем бывшем СССР». Мамаев об исключении клуба из РПЛ
1345 минут назад
Рио Фердинанд: «Когда «Реал» выиграл ЛЧ два года назад, я думал, что началась эра доминирования, но все меняется. Смогут ли Хаби, Мбаппе и компания изменить ситуацию?»
247 минут назад
«Арсенал» подписал Нергора из «Брентфорда». 31-летний хавбек перешел за 11 млн евро и получил 16-й номер
1059 минут назадФото
Масалитин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «В чем виноваты игроки? Нужно наказывать конкретные лица. Не понимаю, как Соболев и Скородумов якобы лично давали взятку – уровень колхоза, а не Первой лиги»
5сегодня, 11:01
«Валенсия» показала гостевую форму на сезон-2025/26 в цвете «красный Торино»
6сегодня, 10:52Фото
«Я похожа на Месси! У меня тоже хорошо развита техника. Однажды я забила на иностранном турнире, и меня стали называть Месси». Ставшая мемом футболистка Туркменистана о сравнениях
10сегодня, 10:52Видео
Экс-президент «Торпедо» Маслов об исключении из РПЛ: «Трагедия для великого клуба со столетней историей. Российскому футболу в будущем пойдет на пользу, наверное – многие задумаются»
7сегодня, 10:31
Лига Европы. 1-й квалификационный раунд. «Сабах» против «Целе», «Шахтер» примет «Ильвес», «Актобе сыграет с «Легией»
сегодня, 10:20
«МЮ» подписал Кана-Бийика из «Гавра». 18-летнего форварда отдали в аренду «Лозанне»
4сегодня, 09:43