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Мусаев о мечте Галицкого об 11 воспитанниках «Краснодара» в основе: «Будут они сильнее легионеров — станет так. Сейчас он считает, что соотношение идеальное»

Мурад Мусаев высказался о мечте Сергея Галицкого об 11 воспитанниках «Краснодара» в основе.

— Считается, что Галицкий всегда был одержим идеей 11 выпускников академии в основе. Такая мечта неосуществима в принципе? Даже сейчас, когда выбор легионеров резко сузился по понятным причинам?

— Думаю, слово «одержим» сюда не подходит. Если бы Сергей Николаевич был чем-то одержим, то эта идея была бы давно реализована. И не в одном матче, когда такое уже было. У него нет никакой одержимости, и эта тема, мне кажется, раздувается. Сейчас он считает, что соотношение идеальное. Три твердых игрока основы, тренер — тоже свой воспитанник.

Да, хотелось бы, чтобы пропорция потихоньку менялась в сторону наших ребят, но сейчас ситуация такая. Здесь Сергей Николаевич, поверьте, очень спокоен и вообще на эту тему не говорит. 

Он очень любит академию, хотел бы, чтобы в основе было больше ее игроков, но считает, что все должно быть по спортивному принципу. Будут они сильнее легионеров — станет так. Возможно, когда-то вектор клуба поменяется. Но сейчас никто об этом не тревожится, все наслаждаются процессом и тем, что сегодня мы — чемпионы, – сказал тренер «Краснодара».

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Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАкадемия ФК Краснодар
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logoСергей Галицкий
лимит на легионеров
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