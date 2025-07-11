Валерий Овчинников за ужесточение лимита в РПЛ: «Скоро бразильцы будут играть 11 на 11. Иностранец должен выступать за сборную»

Валерий Овчинников высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Считаю правильным ужесточение лимита на легионеров, но можно ввести еще больше ограничений. Почему нельзя внести такой вариант, что в российском клубе должен играть иностранец, который выступает за свою сборную? Таким футболистам можно давать играть в России. Но ничего не говорит, если просто привезти бразильцев в РПЛ . Уже скоро в РПЛ бразильцы будут играть 11 на 11.

В «Краснодаре » восемь легионеров в старте! А где краснодарская школа и подготовка? Как я слышал, там же великолепная школа. Ну и где это все? Мы выполняем социальные программы, уводя детей с улиц, или готовим профессиональных футболистов?

Я бы понимал, если бы «Краснодар» на 90% играл своими ребятами. Это был бы выхлоп академии», — сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».