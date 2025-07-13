Месси сделал дубль в 5 матчах МЛС подряд, обновив рекорд. У форварда «Интер Майами» 16+6 в 16 играх сезона в лиге
Лионель Месси сделал дубль в 5 матчах МЛС подряд, обновив рекорд лиги.
Сегодня форвард «Интер Майами» забил два гола в игре с «Нэшвиллом» (2:1).
Ранее 38-летний футболист сборной Аргентины оформил дубли в матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), «Монреаль Импэкт» (4:1, 4:2) и «Коламбус Крю» (5:1). В целом голевая серия Месси в МЛС продлилась до 6 игр.
В 16 матчах сезона в лиге на его счету 16 голов и 6 ассистов.
Всего в 27 играх сезона во всех турнирах за «Интер Майами» нападающий забил 22 гола и отдал 7 результативных передач. Подробнее статистика Месси – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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