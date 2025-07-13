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  • Ракитич про трио Месси – Неймар – Суарес: «Такое не повторится. Ставить их в одну команду на тренировке не было смысла. В «Барсе» Неймар был близок к Лео, он был не тот, что в «ПСЖ»
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Ракитич про трио Месси – Неймар – Суарес: «Такое не повторится. Ставить их в одну команду на тренировке не было смысла. В «Барсе» Неймар был близок к Лео, он был не тот, что в «ПСЖ»

Иван Ракитич поделился мнением о трио Месси – Неймар – Суарес в «Барселоне».

Увидим ли мы когда-нибудь снова такое трио, какое Лео образовал с Суаресом и Неймаром? Они забили 150 голов.

– Я не знал этой цифры. Но да, это было безумие. На тренировках их даже нельзя было ставить вместе в одну команду – в этом не было никакого смысла. И, прежде всего, думаю, что мы в «Барсе» наслаждались совершенно другим Неймаром, не тем, что был в «ПСЖ». Это был Неймар, очень близкий к Месси.

Это было безумие – иметь этих двоих вместе в одной команде. А кроме того, у нас впереди был парень, который забивал отовсюду, с невероятным голевым чутьем. Это было нечто. Думаю, такое бывает только раз и не повторится, – сказал бывший полузащитник «Барселоны». 

Ракитич о «Барсе» с Месси, Суаресом и Неймаром: «Могли выиграть ЛЧ 3-4 раза, очень обидно. Мы перестали обращать внимание на детали – футбол наказывает, если пустить все на самотек»

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
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