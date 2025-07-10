Ламин Ямаль: «Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось все, что он делал на поле, это было прекрасно»

Ламин Ямаль считает Лионеля Месси номером один в футболе.

«Для меня Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось все, что он делал на поле, нравилось все в его игре.

Это было поистине прекрасно», – сказал вингер «Барселоны» на рекламном мероприятии в Китае.