Владислав Радимов: «Торпедо» покупало судей в Первой лиге и команду в ней оставили? Так себе решение! В ФНЛ они не нужны»

Владислав Радимов высказался о ситуации с «Торпедо».

КДК РФС в четверг принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей. При этом «Торпедо» получило лицензию РФС‑2 и было включено в состав участников Мелбет Первой лиги в сезоне.

«Учитывая, сколько «Торпедо » натворило, то и в ФНЛ они не нужны. Там они покупали судей и прочее, и их оставили в этой лиге? Так себе решение!

Болельщики и игроки ни в чем не виноваты. Виновата горстка людей, но отвечать придется всем», – сказал экс-полузащитник «Зенита».