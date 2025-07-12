Газзаев за расширение РПЛ до 18 команд: «Давно пора! «Оренбург» включили, могли и «Урал» поднять»
Валерий Газзаев выступил за расширение Мир РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы в нашем футболе все было блестяще и без всяких проблем. «Оренбург» включили в число участников, и, раз уж пошли на такую реорганизацию – можно было поднять и «Урал». УЕФА рекомендует, чтобы в премьер-лигах разных стран было от 18 команд, но не более 20.
В этом случае и у нас могли расширить до 18 команд. Раз у нас такая ситуация сложилась, то можно было бы реорганизовать чемпионат. Тем более, учитывая текущую ситуацию с изоляцией российского футбола. Давно пора! У такой большой страны, как Россия, должно быть больше команд в чемпионате», – сказал экс-тренер ЦСКА.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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