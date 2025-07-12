  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Поэт Шаганов готов написать текст песни про «Торпедо» для «Любэ»: «Расторгуев же болельщик. Не зря в песне «Улочки московские» звучит рефрен «Торпедо-Москва»
6

Поэт Шаганов готов написать текст песни про «Торпедо» для «Любэ»: «Расторгуев же болельщик. Не зря в песне «Улочки московские» звучит рефрен «Торпедо-Москва»

Александр Шаганов может написать текст песни о «Торпедо» после исключения из РПЛ.

В четверг прошло заседание КДК РФС, по итогам которого «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей.

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что может написать текст для песни о судьбе футбольного клуба.

«Прекрасная идея. Сяду за письменный стол и поэтическим словом отражу, образы созрели. Вчера был обескуражен этим событием. Наложить слова на песню? Может, [солисту группы «Любэ» Николаю] Расторгуеву сообщу, он же болельщик «Торпедо».

Не зря в той песне «Улочки московские» звучит рефрен «Торпедо-Москва». Наш продюсер Игорь Матвиенко тогда говорил, давайте это будет «Спартак, чемпион», мол, за них больше болеют. Я ему говорю, Игорь, дорогой, какой «Спартак»? Сочинение песни – процесс не двухсекундный, но в любом случае идея благая», – сказал Шаганов.

Александр Шаганов – знаменитый поэт-песенник, в частности, он писал тексты к композициям Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Дмитрия Маликова, «Иванушек International» и других. В 1989 году с вокалистом Николаем Расторгуевым и композитором Игорем Матвиенко основал группу «Любэ», написал большую часть текстов к песням коллектива.

Кто выиграет клубный ЧМ?6732 голоса
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
музыка
logoПервая лига
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адвокат совладельца «Торпедо» считает бесперспективным обращение в CAS по исключению из РПЛ: «Это не приведет к должному результату, полагаю»
11вчера, 11:58
На сайте РПЛ был опубликован регламент от 9 июля с «Оренбургом» в составе, хотя его вернули в лигу 11-го. В РПЛ это назвали технической ошибкой
165вчера, 10:50
Мостовой об «Урале»: «В Екатеринбурге все расстроенные после включения «Оренбурга» в РПЛ. Не понимаю, в чем логика. Привилегию должны иметь игравшие в переходных матчах»
152вчера, 09:25
«Торпедо» было наглым – и неважно, что судья не взял у них деньги. РФС объяснил судьбоносные решения
63вчера, 07:00
Главные новости
«МЮ» ждет предложение от «Барсы» по Рэшфорду
26 минут назад
Глава РФС Дюков о драке Смолова: «Неприятный эпизод. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Запрет игрокам ходить в «Кофеманию»? Обсудим на исполкоме»
622 минуты назад
Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана. Ведутся переговоры (Championat.Asia)
2534 минуты назад
Товарищеские матчи. «Спартак» играет с сербским «Спартаком», «Зенит» против «Войводины»
7354 минуты назадLive
Винисиусу не понравилась его позиция на правом фланге в игре с «ПСЖ». Он чувствовал себя некомфортно
48сегодня, 13:50
Глава РФС Дюков о нейтральных полях: «Почему вы считаете, что мы должны играть вне России после возвращения?»
36сегодня, 13:15
Клубный ЧМ. Финал. «ПСЖ» против «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
78сегодня, 13:05
У «Челси» мало шансов в финале. Вероятность победы «ПСЖ» втрое выше
сегодня, 13:00Реклама
«Зениту» предложили подписать Самошникова. Илья ведет переговоры и со «Спартаком», у которого просят оклад до 15 млн рублей с бонусами (Иван Карпов)
51сегодня, 12:58
Рэшфорд отказался от предложения из Саудовской Аравии на 40 млн евро. Он мечтает играть за «Барселону» (Mundo Deportivo)
29сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Зенит» будет переносить столетие, пока не выиграет РПЛ»
29 минут назад
Галактионов о срыве трансфера Веры в «Локо»: «Важно, когда люди держат слово. Ему взяли билеты, он летел в Москву подписывать контракт»
342 минуты назад
Товарищеский матч. «Ливерпуль» в гостях у «Престона»
652 минуты назадLive
«Црвена Звезда» установила ценник на Пруцева – 1,5 млн евро. Егор хочет продлить контракт с клубом
сегодня, 13:43
Виллиан Роша: «Не понимаю русский язык, поэтому фанаты «Спартака» могут говорить что хотят»
4сегодня, 13:28
Зорин допустил, что Энрике забыл включить «Спартак» в список конкурентов «Зенита»: «Он «Краснодар» тоже не назвал?»
35сегодня, 12:20
Слот о Жоте: «Первая эмоция – грусть, вторая – гордость. Семья Диогу может гордиться тем, каким игроком и человеком он был»
4сегодня, 10:52
Генич о будущем Сперцяна: «Нет конкретики, так как Эдик высокооплачиваемый игрок в «Краснодаре», капитан, любимец. Он хочет сделать шаг вперед, но нет устраивающих предложений»
25сегодня, 10:40
Александр Дюков: «Стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч»
15сегодня, 08:15
Пономарев о победе ЦСКА в Суперкубке: «Это все еще на багаже Николича. Никаких изменений не произошло, только Шуманского поставили в основу»
27сегодня, 07:56