Поэт Шаганов готов написать текст песни про «Торпедо» для «Любэ»: «Расторгуев же болельщик. Не зря в песне «Улочки московские» звучит рефрен «Торпедо-Москва»

Александр Шаганов может написать текст песни о «Торпедо» после исключения из РПЛ.

В четверг прошло заседание КДК РФС, по итогам которого «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 млн рублей за попытку организации договорных матчей.

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, что может написать текст для песни о судьбе футбольного клуба.

«Прекрасная идея. Сяду за письменный стол и поэтическим словом отражу, образы созрели. Вчера был обескуражен этим событием. Наложить слова на песню? Может, [солисту группы «Любэ» Николаю] Расторгуеву сообщу, он же болельщик «Торпедо».

Не зря в той песне «Улочки московские» звучит рефрен «Торпедо-Москва». Наш продюсер Игорь Матвиенко тогда говорил, давайте это будет «Спартак, чемпион», мол, за них больше болеют. Я ему говорю, Игорь, дорогой, какой «Спартак»? Сочинение песни – процесс не двухсекундный, но в любом случае идея благая», – сказал Шаганов.

Александр Шаганов – знаменитый поэт-песенник, в частности, он писал тексты к композициям Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Дмитрия Маликова, «Иванушек International» и других. В 1989 году с вокалистом Николаем Расторгуевым и композитором Игорем Матвиенко основал группу «Любэ», написал большую часть текстов к песням коллектива.