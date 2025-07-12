Адвокат совладельца «Торпедо» считает бесперспективным обращение в CAS по исключению из РПЛ: «Это не приведет к должному результату, полагаю»

Адвокат совладельца «Торпедо» считает бесперспективным обращение в CAS.

КДК РФС в четверг принял решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ. В пятницу бюро исполкома РФС приняло «Оренбург» в состав участников РПЛ.

– Виделся с Леонидом Давидовичем, обсудили, выработали все позиции. Будем двигаться по защите Леонида Давидовича.

На решение КДК он отреагировал с сожалением, конечно. Как по‑другому отреагировать на то, что в любящее дело кто‑то вмешивается, кто‑то ухудшает положение любящего дела? Конечно, с сожалением. Радость он не испытал от этого.

– Не будете обращаться в CAS на решение РФС?

– Я полагаю, что это не приведет к должному результату, в этом деле этого делать не рекомендую. Как я полагаю, был процессуально нарушен порядок принятия решения, – сказал адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Андрей Алешкин.