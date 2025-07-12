Гендиректор «Милана»: «Цель – брать трофеи. Полки с трофеями Аллегри говорят сами за себя»

Гендиректор «Милана» заявил о желании брать трофеи.

«[Новый спортивный директор] Таре и Аллегри – очень важные люди для нашей структуры. Мы начали сотрудничество с ними, чтобы обеспечить успешный сезон. Первые ощущения – все хорошо, но пока мы не начнем играть и побеждать, это все мало что значит.

Они, безусловно, профессионалы с огромным опытом, признанные в своих профессиях. Их карьеры и полки с трофеями говорят сами за себя. Повторю, что наша цель – выигрывать трофеи. Мы хорошо работаем вместе и надеемся, что первый матч пройдет как надо», – сказал Джорджио Фурлани.