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Гендиректор «Милана»: «Цель – брать трофеи. Полки с трофеями Аллегри говорят сами за себя»

Гендиректор «Милана» заявил о желании брать трофеи.

«[Новый спортивный директор] Таре и Аллегри – очень важные люди для нашей структуры. Мы начали сотрудничество с ними, чтобы обеспечить успешный сезон. Первые ощущения – все хорошо, но пока мы не начнем играть и побеждать, это все мало что значит.

Они, безусловно, профессионалы с огромным опытом, признанные в своих профессиях. Их карьеры и полки с трофеями говорят сами за себя. Повторю, что наша цель – выигрывать трофеи. Мы хорошо работаем вместе и надеемся, что первый матч пройдет как надо», – сказал Джорджио Фурлани.

Кто выиграет клубный ЧМ?6759 голосов
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
Джорджио Фурлани
logoМассимилиано Аллегри
logoИгли Таре
logoМилан
logoсерия А Италия
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