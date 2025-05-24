5 000 фанатов «Милана» собрались у офиса и призвали руководство уйти и продать клуб: «Избавьте от агонии, с вами во главе провал гарантирован»
Болельщики «Милана» организовали акцию протеста против руководства.
Calciomercato передает, что перед заключительным матчем сезона (против «Монцы») у центрального офиса клуба собралось свыше пяти тысяч фанатов «россонери».
Пришедшие растянули два баннера. Первый – «Сингер, Кардинале, Фурлани, Скарони, Ибра, Монкада: уходите, избавьте «Милан» от этой агонии», второй – «Будь это первая команда или молодежная – с вами во главе провал гарантирован».
Также фанаты скандировали слова поддержки Паоло Мальдини, бывшему техническому директору клуба, и призывали продать «Милан».
Фото: calciomercato.com
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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