Таре подписал контракт c «Миланом». О назначении спортивного директора объявят в ближайшие дни

Игли Таре назначен спортивным директором «Милана».

51-летний менеджер сегодня подписал контракт с миланским клубом.

Таре направил подписанный контракт по электронной почте, теперь его должен подписать генеральный директор клуба Джорджио Фурлани по возвращении из Японии, уточняет Sky Sport.

Официальное объявление о вступлении Таре в должность ожидается в ближайшие дни.

Напомним, что бывший форвард сборной Албании и «Лацио» работал в римском клубе в должности спортивного директор с 2008 по 2023 год.