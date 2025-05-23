Таре подписал контракт c «Миланом». О назначении спортивного директора объявят в ближайшие дни
Игли Таре назначен спортивным директором «Милана».
51-летний менеджер сегодня подписал контракт с миланским клубом.
Таре направил подписанный контракт по электронной почте, теперь его должен подписать генеральный директор клуба Джорджио Фурлани по возвращении из Японии, уточняет Sky Sport.
Официальное объявление о вступлении Таре в должность ожидается в ближайшие дни.
Напомним, что бывший форвард сборной Албании и «Лацио» работал в римском клубе в должности спортивного директор с 2008 по 2023 год.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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