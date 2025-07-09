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Ла Лига уведомила «Реал», что не видит оснований для переноса матча 1-го тура с «Осасуной». Клуб просил перенести игру из-за КЧМ

Ла Лига не видит причин для переноса матч «Реала».

Ранее мадридский клуб официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура против «Осасуны» с 19 августа на 29 октября из-за участия в клубном чемпионате мира.

По информации Cadena Ser, Ла Лига сообщила «Реалу», что не видит оснований для переноса игры, при этом уточнив, что если Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) все же удовлетворит просьбу, новая дата будет назначена самой Ла Лигой.

Сегодня команда Хаби Алонсо сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6874 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoРеал Мадрид
Федерация футбола Испании
logoОсасуна
logoЛа Лига
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