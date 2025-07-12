«Бенфика» приобрела Обрадора у «Реала» за 5 млн евро. С 21-летним защитником подписан контракт до 2030 года

«Бенфика» приобрела 21-летнего защитника Рафаэля Обрадора у «Реала».

По данным As, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что Обрадор станет частью сделки по переходу 22-летнего защитника Альваро Каррераса из «Бенфики» в «Реал ».

Португальский клуб подписал с новичком контракт на 5 лет – до 2030 года.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Депортиво » и провел 33 матча в Сегунде. Его статистику можно изучить здесь .

Фото: сайт «Бенфики».