«Бенфика» приобрела Обрадора у «Реала» за 5 млн евро. С 21-летним защитником подписан контракт до 2030 года
«Бенфика» приобрела 21-летнего защитника Рафаэля Обрадора у «Реала».
По данным As, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Обрадор станет частью сделки по переходу 22-летнего защитника Альваро Каррераса из «Бенфики» в «Реал».
Португальский клуб подписал с новичком контракт на 5 лет – до 2030 года.
В прошлом сезоне испанец выступал за «Депортиво» и провел 33 матча в Сегунде. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: сайт «Бенфики».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Бенфики»
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