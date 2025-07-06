Семин о Сафонове в «ПСЖ»: «Доннарумма объективно сильнее по всем параметрам – разве будет топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Решая, оставаться или нет, Матвей должен слушать себя в первую очередь»
Юрий Семин объяснил, почему Матвей Сафонов не получает игровое время в «ПСЖ».
«Доннарумма сильнее Сафонова по всем параметрам, это объективно. Разве топ-тренер будет ставить игрока, который хуже? Конечно нет.
Сейчас «ПСЖ» хотят выиграть еще один титул – клубный ЧМ. Заработают его – захотят еще один. Вся карьера футболиста построена на цели выигрывать трофеи, чтобы потом вспоминали их и команды.
Матвей принимал правильное решение, переходя в «ПСЖ» из «Краснодара». Он выступает с выдающимися игроками, видит, как надо работать.
Решая, оставаться ему там или нет, Сафонов должен слушать в первую очередь себя. Он взрослый человек», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?29668 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости