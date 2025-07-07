  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»
1

Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»

Юрий Семин высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит».

«Зенит» выплатил «Фламенго» отступные в размере 25 миллионов евро за хавбека.

«Жерсон – очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон еще раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный.

Он принесет большую пользу «Зениту».

Когда-то говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. А оказалось, что на выходе превзошли в два раза.

Давайте говорить о том, что Жерсон усилит нашу лигу и будет интереснее. Такие игроки нужны в нашей лиге», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34278 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЖерсон Сантос
logoЮрий Семин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoФламенго
logoМалком
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале Кубка КОНКАКАФ
1319 минут назадФото
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
22 минуты назадСпецпроект
«Зенит» может обменять Вендела в «Аль-Хилаль» на Малкома, но вероятность этого небольшая («СЭ»)
1932 минуты назад
Гонсало из «Реала» получил 10 предложений от клубов Англии, Италии и Испании (El Chiringuito TV)
1840 минут назад
Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
1152 минуты назад
«Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» с августа на октябрь – из-за клубного ЧМ
19сегодня, 10:12
Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»
115сегодня, 10:05
Россия может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре в Дохе («СЭ»)
5сегодня, 09:49
Агент Доннаруммы о травме Мусиалы: «Несправедливо считать, что он хотел навредить Джамалу. Джиджо очень чувствительный – он ушел, потому что не смог бы справиться со зрелищем»
7сегодня, 09:47
«Фламенго» предлагал 10 млн евро за Барко. «Спартак» не готов отпускать хавбека за такую сумму (Metaratings)
33сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» о словах Степашина про «Зенит»: «Могу с ними только согласиться. Я родился в Ленинграде, но был довольно маленьким в те времена»
2 минуты назад
«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых
6сегодня, 10:22
Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место. Этот клуб слишком большой и мощный. Но не знаю, сколько времени это займет»
5сегодня, 10:20
Черчесов о Сергееве в «Динамо»: «Иван был в моем списке, когда еще играл за «Торпедо». Рад, что его карьера сложилась – значит, мы правильно оценили потенциал»
4сегодня, 09:56
В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»
15сегодня, 09:32Фото
Хименес посвятил Жоте гол в финале Кубка КОНКАКАФ: отпраздновал в стиле Диогу и с его футболкой
2сегодня, 08:58Фото
«Балтика» не смогла вовремя вылететь из Петербурга: «Из-за коллапса в Пулково пришлось задержаться в Северной столице до утра»
4сегодня, 08:42
Гендиректор «Динамо»: «Мы рассчитываем на Карраскаля в сезоне. Нас не устраивает предложение, после отказа ситуация не развивается»
5сегодня, 08:36
Давиде Анчелотти возглавит «Ботафого» и подпишет контракт на два года. Он оставит пост помощника Карло в сборной Бразилии
4сегодня, 08:23
Товарищеский матч. «Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом»
сегодня, 07:57