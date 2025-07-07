Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»

Юрий Семин высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит».

«Зенит» выплатил «Фламенго» отступные в размере 25 миллионов евро за хавбека.

«Жерсон – очень значимый игрок. На клубном чемпионате мира Жерсон еще раз доказал, что это игрок неограниченных возможностей: мощный, сильный.

Он принесет большую пользу «Зениту».

Когда-то говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. А оказалось, что на выходе превзошли в два раза.

Давайте говорить о том, что Жерсон усилит нашу лигу и будет интереснее. Такие игроки нужны в нашей лиге», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.