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Семин о Fan ID: «А в чем стало спокойнее на стадионах? И до его введения было так же спокойно. Мы потеряли большую часть зрителей. Но это решение Госдумы»

Юрий Семин оценил влияние Fan ID на безопасность на стадионах.

Ранее Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене системы идентификации болельщиков на стадионах.

«А в чем стало спокойнее на стадионах после введения карты болельщика? И до ее введения было так же спокойно. Но это решение Госдумы.

Наверное, футбол двигается вперед и будет двигаться. Но мы потеряли большую часть зрителей. И я не вижу никаких [особых] нарушений ни тогда, ни сейчас», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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