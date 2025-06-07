«Зенит» и «Вулверхэмптон» начали переговоры о трансфере Ренана. Тренер «волков» Перейра попросил подписать защитника (UOL)
Роберт Ренан может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает UOL, главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра попросил клуб подписать защитника «Зенита», с которым работал в «Коринтиансе».
Переговоры между клубами только начинаются, осуществить сделку будет непросто.
Сезон-2024/25 Ренан провел в саудовском «Аль-Шабабе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: UOL
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