«Зенит» и «Вулверхэмптон» начали переговоры о трансфере Ренана. Тренер «волков» Перейра попросил подписать защитника (UOL)

Роберт Ренан может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает UOL, главный тренер «Вулверхэмптона » Витор Перейра попросил клуб подписать защитника «Зенита », с которым работал в «Коринтиансе».

Переговоры между клубами только начинаются, осуществить сделку будет непросто.

Сезон-2024/25 Ренан провел в саудовском «Аль-Шабабе» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .