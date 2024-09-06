«Зенит» и «Интернасьонал» спорят из-за выплат за Юри Алберто. Бразильцы считают, что петербуржцы должны заплатить 10% от продажи форварда в «Коринтианс»

«Интернасьонал» пожаловался на «Зенит» в ФИФА из-за невыплат за Юри Алберто.

Бразильский форвард перешел в «Зенит» в январе 2022 года за 25 млн евро. «Интернасьонал» получил право на 10% от последующей перепродажи футболиста.

Летом 2022-го нападающий покинул «Зенит»: петербургский клуб договорился о его переходе в « » на правах аренды до июня 2023 года. Зимой было принято решение о полноценном переходе игрока.

В обмен «Зенит» получил и . Представители «Интернасьонала» настаивают, что « » по-прежнему должен возместить пункт о 10%, поскольку соглашение между клубами предусматривало выплаты также в случае обмена футболистами.

В результате «Интернасьонал» обратился в ФИФА в начале 2024 года.

«Мы подали иск в , но оставили открытым канал для переговоров. Мы считаем, что путем переговоров мы сможем быстрее решить проблему с задолженностью. В принципе, ситуация движется в этом направлении», – сказал вице-президент «Интернасьонала» по юридическим вопросам Хорхе Роберто Кунья де Оливейра Фильо.

«Это и не новость вовсе, поскольку «Зенит» и «Интернасьонал» уже на протяжении длительного времени находятся в контакте по вопросу выплат за Юри Алберто.

Стороны посредством медиации активно пытаются договориться и решить вопрос во внесудебном порядке», – заявили Metaratings в пресс-службе «Зенита».