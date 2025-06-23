Текстор за 190 млн фунтов продаст долю в «Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону

Джон Текстор продаст долю в «Кристал Пэлас» за 190 миллионов фунтов.

Совладелец «Кристал Пэлас » Джон Текстор подписал соглашение о продаже своей доли в клубе владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону.

Сделка оценивается в 190 миллионов фунтов. Ее должна одобрить АПЛ .

Джонсон указал, что он может быстро перевести средства. Считается, что это стало решающим фактором, повлиявшим на то, что его предложение было признано наиболее выгодным по сравнению с предложениями двух других заинтересованных сторон.

Напомним, что Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который, как и «Кристал Пэлас», тоже квалифицировался в Лигу Европы .