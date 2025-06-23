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Текстор за 190 млн фунтов продаст долю в «Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Джонсону

Джон Текстор продаст долю в «Кристал Пэлас» за 190 миллионов фунтов.

Совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор подписал соглашение о продаже своей доли в клубе владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсону.

Сделка оценивается в 190 миллионов фунтов. Ее должна одобрить АПЛ.

Джонсон указал, что он может быстро перевести средства. Считается, что это стало решающим фактором, повлиявшим на то, что его предложение было признано наиболее выгодным по сравнению с предложениями двух других заинтересованных сторон.

Напомним, что Текстор был вынужден продать свои акции, поскольку также является основным акционером «Лиона», который, как и «Кристал Пэлас», тоже квалифицировался в Лигу Европы.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
Джон Текстор
logoКристал Пэлас
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Бизнес
logoпремьер-лига Англия
logoНью-Йорк Джетс
Вуди Джонсон
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