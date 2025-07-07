«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале Кубка КОНКАКАФ
Американская сборная уступила Мексике (1:2) в финальном матче и упустила трофей.
На 66-й минуте игры Хорхе Санчес из Мексики коснулся мяча, упав в штрафной площади США. Игра рукой не была зафиксирована арбитром Марио Эскобаром.
«Чел схватил мяч как Шак (баскетболист Шакил О’Нил – Спортс’‘).
Вот вам КОНКАКАФ – они нас ненавидят. Но мы должны просто продолжать двигаться дальше.
Я обещаю вам, что мы больше не проиграем финалы Мексике. Я выбросил свою медаль. Нет смысла иметь серебряную медаль.
Я думаю, что как нация мы стремимся к величию. И мы как личности тоже. Так что в будущем мы будем идти к этому», – заявил Ричардс, выступающий за «Кристал Пэлас».
Изображение: кадр из трансляции матча
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