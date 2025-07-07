«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале Кубка КОНКАКАФ

Защитник США Крис Ричардс возмущен судейством в финале Кубка КОНКАКАФ.

Американская сборная уступила Мексике (1:2) в финальном матче и упустила трофей.

На 66-й минуте игры Хорхе Санчес из Мексики коснулся мяча, упав в штрафной площади США. Игра рукой не была зафиксирована арбитром Марио Эскобаром.

«Чел схватил мяч как Шак (баскетболист Шакил О’Нил – Спортс’‘).

Вот вам КОНКАКАФ – они нас ненавидят. Но мы должны просто продолжать двигаться дальше.

Я обещаю вам, что мы больше не проиграем финалы Мексике. Я выбросил свою медаль. Нет смысла иметь серебряную медаль.

Я думаю, что как нация мы стремимся к величию. И мы как личности тоже. Так что в будущем мы будем идти к этому», – заявил Ричардс , выступающий за «Кристал Пэлас».

Изображение: кадр из трансляции матча

Мексика опять победила США и взяла Золотой Кубок КОНКАКАФ. Почеттино злится из-за судейства