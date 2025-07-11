Соса перешел в «Кристал Пэлас» из «Аякса» за 4 млн евро с учетом бонусов. Контракт – до 2028-го

Борна Соса перешел в «Кристал Пэлас» из «Аякса».

27-летний защитник подписал трехлетний контракт с английским клубом.

По данным De Telegraaf, сумма трансфера составила 4 млн евро с учетом бонусов.

Ранее Соса был отстранен «Аяксом » от работы с командой. Прошлый сезон хорват провел в аренде в «Торино », сыграв 19 матчей в Серии А.