«Арсенал» обратится к «Пэлас» по трансферу Эзе. Клуб провел позитивные переговоры с окружением хавбека
«Арсенал» начнет переговоры с «Кристал Пэлас» по Эберечи Эзе.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «канониры» провели позитивные переговоры с окружением полузащитника. Ожидается, что «Арсенал» обратится к «Кристал Пэлас» по поводу возможного трансфера.
Отмечается, что переговоры по Эзе ведутся независимо от сделки по подписанию Нони Мадуэке.
Кто должен заменить «Торпедо»?6595 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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