«Арсенал» обратится к «Пэлас» по трансферу Эзе. Клуб провел позитивные переговоры с окружением хавбека

«Арсенал» начнет переговоры с «Кристал Пэлас» по Эберечи Эзе.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что «канониры» провели позитивные переговоры с окружением полузащитника. Ожидается, что «Арсенал » обратится к «Кристал Пэлас » по поводу возможного трансфера.

Отмечается, что переговоры по Эзе ведутся независимо от сделки по подписанию Нони Мадуэке .