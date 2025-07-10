«Комо» интересовался Сперцяном, Фабрегас хотел видеть Эдуарда в команде. Агенты рекомендовали хавбеку «Краснодара» не рассматривать этот вариант (Metaratings)
Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Комо».
По информации Metaratings, видеть полузащитника «Краснодара» в команде хотели главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас и спортивный директор Карлалберто Луди.
Сообщается, что «Комо» общался по поводу возможного трансфера через европейских посредников Сперцяна, однако агенты футболиста рекомендовали ему не рассматривать этот вариант из-за неопределенного будущего Фабрегаса, интерес к которому проявлял «Интер».
В итоге клуб переключился на другие варианты и сделал выбор в пользу Мартина Батурины из загребского «Динамо».
Кто должен заменить «Торпедо»?5637 голосов
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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