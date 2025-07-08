«Краснодар» о Сперцяне: «Официальных предложений нет. Слухи о «Лидсе» можно связать с тем, что там работает Фарке, и гипотетически какие‑то консультации проходили»

В «Краснодаре» заявили, что предложений по Эдуарду Сперцяну не было.

– Были слухи, что Сперцян близок к переходу в «Лидс». Есть ли преграда этому трансферу?

– Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке , который хорошо знает Сперцяна . Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили.

Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождем, – сказал руководитель селекционной службы «Краснодара » Максим Бузникин.