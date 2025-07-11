Тер Стеген и Флик поговорят сегодня. Вратарю дадут понять, что «Барса» рассчитывает на Гарсию и Шченсного
Марк-Андре тер Стеген и Ханси Флик проведут встречу сегодня.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» планирует обсудить с голкипером его новую роль в команде или же возможный уход.
По данным журналистки COPE Елены Кондис, оба немца уже прибыли на базу и должны поговорить.
Клуб не собирается давить на Марка, но даст понять, что рассчитывает на Жоана Гарсию и Войчеха Шченсного.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
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