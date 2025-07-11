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Тер Стеген и Флик поговорят сегодня. Вратарю дадут понять, что «Барса» рассчитывает на Гарсию и Шченсного

Марк-Андре тер Стеген и Ханси Флик проведут встречу сегодня.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» планирует обсудить с голкипером его новую роль в команде или же возможный уход.

По данным журналистки COPE Елены Кондис, оба немца уже прибыли на базу и должны поговорить.

Клуб не собирается давить на Марка, но даст понять, что рассчитывает на Жоана Гарсию и Войчеха Шченсного.

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ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер El Partidazo de COPE
logoБарселона
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoХанс-Дитер Флик
возможные трансферы
logoЖоан Гарсия
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