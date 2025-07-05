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Тер Стеген интересен «Интеру» на фоне возможного ухода Зоммера. «Барса» готова отпустить вратаря бесплатно (Diario Sport)

Марк-Андре тер Стеген интересен «Интеру».

В ближайшие дни итальянский клуб может направить «Барселоне» предложение о трансфере вратаря, сообщает Diario Sport. «Интер» готовится к уходу из клуба 36-летнего Яна Зоммера

«Барса» хочет расстаться с немецким голкипером и готова отпустить его бесплатно. Вероятно, на следующей неделе тер Стеген обсудит будущее в каталонском клубе. Вратарь зол на сине-гранатовых за утечку информации, которая негативно влияет на его репутацию.

Напомним, ранее сине-гранатовые за 25 миллионов евро выкупили вратаря Жоана Гарсию у «Эспаньола».

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Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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