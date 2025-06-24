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  • Баслер о ситуации с тер Стегеном в «Барсе»: «Если ты получил травму и больше не нужен, тебя выбрасывают, как пакет с мусором. Так обстоят дела сегодня»
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Баслер о ситуации с тер Стегеном в «Барсе»: «Если ты получил травму и больше не нужен, тебя выбрасывают, как пакет с мусором. Так обстоят дела сегодня»

Марио Баслер прокомментировал ситуацию с Марком-Андре тер Стегеном.

Сообщалось, что «Барселона» больше не рассчитывает на немецкого вратаря и хочет, чтобы он сменил клуб. 

«Так обстоят дела сегодня. Если ты получил травму и больше не нужен, тебя выбрасывают, как пакет с мусором», – сказал бывший полузащитник сборной Германии

Баслер отметил, что даже действующие контракты не будут иметь значения, если клуб захочет избавиться от игрока: «Тогда будут предприняты все возможные меры, чтобы заставить тебя покинуть клуб». 

Экс-футболист также оценил перспективы тер Стегена в сборной Германии. 

«У него больше не будет шансов [в «Барселоне»], и ему может грозить потеря места в сборной. Ему придется найти другой клуб, чтобы быть первым номером на чемпионате мира 2026 года», – добавил Баслер.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport1
logoЛа Лига
Марио Баслер
logoМарк-Андре тер Стеген
logoБарселона
logoЧМ-2026
logoСборная Германии по футболу
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