«Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)

«Барселона» не будет настаивать на уходе Марка-Андре тер Стегена.

Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с немецким голкипером.

Этим летом сине-гранатовые за 25 миллионов евро выкупили вратаря Жоана Гарсию у «Эспаньола». Позиция второго вратаря зарезервирована для Войчеха Шченсного, с которым клуб намерен продлить контракт, отмечает Diario Sport.

«Барса» понимает, что, исходя из характера и послужного списка тер Стегена , он не подходит на роль запасного вратаря. Несмотря на то, что контракт 33-летнего игрока рассчитан до 2028 года, каталонцы хотят организовать его уход и сделать это как можно более безболезненно.

В течение первых нескольких дней предсезонки Хански Флик планирует встретиться со своим соотечественником, чтобы откровенно поговорить с ним. Тренер хочет напрямую сообщить ему о своих планах относительно вратаря и новой роли, которую тот должен взять на себя. Если тер Стеген в конечном итоге решит остаться в команде, он сделает это, понимая всю ситуацию.

Отмечается, что во время межсезонья между клубом и игроком не было никаких официальных контактов, обе стороны ждали начала предсезонки, чтобы обсудить будущее. Клуб хочет заняться вопросом с максимальным уважением к карьере немца и его влиянию в раздевалке. Поэтому ему не будут навязывать уход, хотя руководство открыто для переговоров по любому варианту расторжения.

Тер Стеген интересен «Интеру» на фоне возможного ухода Зоммера. «Барса» готова отпустить вратаря бесплатно (Diario Sport)