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  • «Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)
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«Барса» не будет настаивать на уходе тер Стегена, но не видит его в качестве запасного вратаря. Флик откровенно поговорит с немцем о его роли в команде (Diario Sport)

«Барселона» не будет настаивать на уходе Марка-Андре тер Стегена.

Ранее сообщалось, что «блауграна» хочет расстаться с немецким голкипером. 

Этим летом сине-гранатовые за 25 миллионов евро выкупили вратаря Жоана Гарсию у «Эспаньола». Позиция второго вратаря зарезервирована для Войчеха Шченсного, с которым клуб намерен продлить контракт, отмечает Diario Sport.

«Барса» понимает, что, исходя из характера и послужного списка тер Стегена, он не подходит на роль запасного вратаря. Несмотря на то, что контракт 33-летнего игрока рассчитан до 2028 года, каталонцы хотят организовать его уход и сделать это как можно более безболезненно.

В течение первых нескольких дней предсезонки Хански Флик планирует встретиться со своим соотечественником, чтобы откровенно поговорить с ним. Тренер хочет напрямую сообщить ему о своих планах относительно вратаря и новой роли, которую тот должен взять на себя. Если тер Стеген в конечном итоге решит остаться в команде, он сделает это, понимая всю ситуацию.

Отмечается, что во время межсезонья между клубом и игроком не было никаких официальных контактов, обе стороны ждали начала предсезонки, чтобы обсудить будущее. Клуб хочет заняться вопросом с максимальным уважением к карьере немца и его влиянию в раздевалке. Поэтому ему не будут навязывать уход, хотя  руководство открыто для переговоров по любому варианту расторжения.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЛа Лига
logoЖоан Гарсия
logoВойчех Шченсны
logoХанс-Дитер Флик
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