«Оренбург» о включении в РПЛ: «Болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон»
«Оренбург» высказался об участии в Мир РПЛ в новом сезоне.
Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».
«В соответствии с решением, принятым сегодня бюро исполкома РФС, ФК «Оренбург» спортивный сезон-2025/26 проведет в российской Премьер-лиге.
Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон, и с нетерпением ждем встречи!» – говорится в сообщении клуба.
Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить «Торпедо»? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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