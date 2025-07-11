«Оренбург» о включении в РПЛ: «Болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон»

«Оренбург» высказался об участии в Мир РПЛ в новом сезоне.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».

«В соответствии с решением, принятым сегодня бюро исполкома РФС , ФК «Оренбург » спортивный сезон-2025/26 проведет в российской Премьер-лиге.

Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон, и с нетерпением ждем встречи!» – говорится в сообщении клуба.

Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить «Торпедо»? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»