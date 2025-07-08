Директор «Оренбурга»: «Бюджет позволяет решать задачу возвращения в РПЛ. Заменить «Торпедо»? Мы готовы к любому развитию событий, проблем с финансами нет»

Гендиректор «Оренбурга» заявил, что клуб готов заменить «Торпедо» в РПЛ в случае необходимости.

— Бюджет клуба сильно поменялся после вылета из РПЛ?

— Называть цифры не хотелось бы, но наши возможности позволяют решать задачу возвращения в РПЛ, что мы хотим сделать уже по итогам предстоящего сезона. У нас все стабильно. Никаких проблем с финансами нет.

— Еще держите в уме вариант возвращения в РПЛ нынешним летом, если до старта сезона снимут с соревнования «Торпедо» из-за скандала с его руководителями?

— Мы живем сегодняшним днем. Как будет, так будет. Сейчас готовимся к сезону в Первой лиге, команда тренируется. А что будет дальше, покажет время.

— Но держите ситуацию с возможным попаданием в РПЛ этим летом, просчитываете на этот случай бюджет и селекцию?

— Поскольку мы и так собираемся вернуться в Премьер-лигу через год, то и команду собираем с прицелом на это. Поэтому готовы к любому развитию событий. И держим в голове разные варианты с учетом того, что сейчас происходит.

Но, повторюсь, все, о чем вы говорите касательно «Торпедо», пока только домыслы. Мы живем сегодняшним днем и готовимся к сезону в Первой лиге. Просто клуб в любом случае максимально серьезно готовится к нему, поэтому в случае каких-то изменений мы сможем адаптироваться, у нас не будет больших проблем с конкурентоспособностью. Независимо от того, где мы будем играть. Но пока играем в ФНЛ.

— Нынешний тренер «Оренбурга» Слишкович был назначен еще при прошлом руководстве. Почему не стали его менять ни в зимнюю паузу в РПЛ, ни в межсезонье после вылета?

— Посчитали, что это сейчас будет наиболее эффективный для нас путь. Мы поговорили с главным тренером и пришли к выводу, что у нас одинаковые взгляды на развитие команды. Поэтому вместе продолжаем работу, – сказал Кирилл Волженкин.