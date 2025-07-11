Исполком РФС учтет позицию РПЛ перед решением по замене «Торпедо»

РПЛ проведет общее собрание клубов перед сегодняшним заседанием бюро исполкома РФС, на котором примут решение о замене «Торпедо» в Премьер-лиге.

РФС учтет позицию РПЛ при принятии решения, также свое мнение озвучит ФНЛ, сообщает Sport24.

Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.

Сообщалось , что «Торпедо» в РПЛ-2025/26 заменит «Оренбург ».

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно