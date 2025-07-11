Исполком РФС учтет позицию РПЛ перед решением по замене «Торпедо»
РПЛ проведет общее собрание клубов перед сегодняшним заседанием бюро исполкома РФС, на котором примут решение о замене «Торпедо» в Премьер-лиге.
РФС учтет позицию РПЛ при принятии решения, также свое мнение озвучит ФНЛ, сообщает Sport24.
Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.
Сообщалось, что «Торпедо» в РПЛ-2025/26 заменит «Оренбург».
РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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