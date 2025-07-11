«🤨 Вы там серьезно?!» «Урал» о том, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ
В «Урале» недоумевают из-за утверждения «Оренбурга» участником Мир РПЛ.
Сегодня бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург» в качестве 16-го участника нового сезона чемпионата России. Вылетевший из высшего дивизиона клуб заменит «Торпедо».
Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.
После появления новостей в телеграм-канале «Урале» вышло сообщение: «🤨 Вы там серьезно?!», сопровождаемое фотографией защитника Егора Мосина с характерным выражением лица.
Кто выиграет Суперкубок России?3564 голоса
Краснодар
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Урала»
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