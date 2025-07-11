«🤨 Вы там серьезно?!» «Урал» о том, что «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

В «Урале» недоумевают из-за утверждения «Оренбурга» участником Мир РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС утвердило «Оренбург » в качестве 16-го участника нового сезона чемпионата России. Вылетевший из высшего дивизиона клуб заменит «Торпедо ».

Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.

После появления новостей в телеграм-канале «Урале » вышло сообщение: «🤨 Вы там серьезно?!», сопровождаемое фотографией защитника Егора Мосина с характерным выражением лица.