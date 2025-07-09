Ямаль купил золотую цепь с бриллиантами и инициалами LY за 400 тысяч долларов

Ламин Ямаль купил золотую цепь с инициалами за 400 тысяч долларов.

Цепь изготовлена из желтого золота, инкрустирована бриллиантами и драгоценными камнями. Подвеска выполнена в форме инициалов игрока LY.

Ювелирный магазин Tajia Diamonds в Нью-Йорке опубликовал фотографии украшения вингера «Барселоны» в соцсетях. Стоимость аксессуара оценивается в 400 тысяч долларов.

«Лучшая вещь – для лучшего игрока в мире», – говорится в комментарии Tajia Diamonds.

Фото: instagram.com/p/DL2UuXDNMSE