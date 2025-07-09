Ямаль купил золотую цепь с бриллиантами и инициалами LY за 400 тысяч долларов
Ламин Ямаль купил золотую цепь с инициалами за 400 тысяч долларов.
Цепь изготовлена из желтого золота, инкрустирована бриллиантами и драгоценными камнями. Подвеска выполнена в форме инициалов игрока LY.
Ювелирный магазин Tajia Diamonds в Нью-Йорке опубликовал фотографии украшения вингера «Барселоны» в соцсетях. Стоимость аксессуара оценивается в 400 тысяч долларов.
«Лучшая вещь – для лучшего игрока в мире», – говорится в комментарии Tajia Diamonds.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN Brasil
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