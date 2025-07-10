«Торпедо» дали сутки, чтобы определиться с участием в Первой лиге. «Алания» займет его место в случае отказа (Metaratings)

«Торпедо» в ближайшие сутки должно решить, будет ли играть в Первой лиге.

Metaratings сообщает, что у московского клуба, исключенного из Мир РПЛ, есть один день на то, чтобы обдумать дальнейшие действия.

Если будет решено участвовать во втором по силе дивизионе, «Торпедо» надо будет предоставить определенные гарантии.

Если же будет решено отказаться, то место в Первой лиге с высокой вероятностью достанется «Алании ».

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно