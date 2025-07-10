Депутат Свищев: «Fan ID – это безопасность на стадионе и спокойствие вокруг арены, актуальнее закона нет. Cейчас не самые мирные времена, будет время – все будет как привыкли»
– Почему депутаты не поддержали предложение отменить закон о карте болельщика?
– Вы прекрасно понимаете, что карта болельщика на сегодняшний день – это безопасность на стадионе, безопасность болельщиков, безопасность участников матча и спокойствие вокруг футбольной арены. Поэтому актуальнее закона нет.
Конечно, мы понимаем, что это приносит некие ограничения на посещаемость стадионов и матчей, некоторые болельщики недовольны этим, но реалии таковы в нашей жизни, что сейчас не самые спокойные, не самые мирные времена. Будет время – все будет так, как мы привыкли в обычной жизни, – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.
«Мы сейчас Fan ID отменим, а через год у нас будут международные соревнования. Нам что, опять его придется вводить?» Депутат Журова об отклонении законопроекта об отмене Fan ID