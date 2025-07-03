Власти Мордовии закупили оборудование для Fan ID на арене в Саранске, где может сыграть «Пари НН»: «Дорогое удовольствие. Коллеги хотят оживить стадион, придать ему новый импульс, видимо»

Власти Мордовии оплатили оснащение стадиона системой Fan ID для матчей «Пари НН».

Об этом рассказал гендиректор «Пари НН » Давид Мелик-Гусейнов .

Ранее стало известно , что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча на арене в Саранске на старте сезона из-за того, что на домашнем стадионе команды в августе пройдет выставка «Росатома».

– Стадион был построен к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме СИБ (системы идентификации болельщиков – Спортс’‘), которая является обязательной для проведения матчей чемпионата России. Тем не менее, мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнет монтироваться.

– Это дорогое удовольствие. За чей счет приобреталось оборудование?

– За счет Республики Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервный стадион. Иметь такой стадион, который принимал чемпионат мира, но не иметь большого футбола – это нонсенс. Это мое мнение, думаю, так мыслят и коллеги. Поэтому наши игры будут для них своеобразным окном, чтобы запускать такие же проекты с другими командами.

– Сколько стоит установка СИБ?

– Не знаю, коллеги платят. Мы будем платить резервному стадиону только за аренду, не более того.

– Как клуб проходил лицензирование, учитывая, что основной стадион будет занят?

– Это никак не зависит от лицензирования. Домашний стадион команды – в Нижнем Новгороде. Дальше любая команда может как перед началом, так и по ходу сезона заявить резервную арену. Главное, что домашний стадион должен соответствовать всем требованиям РПЛ . У нас он соответствует, и есть возможность провести матч на резервной арене.

В прошлом году казанский «Рубин» проводил несколько матчей в Нижнем Новгороде, когда их домашнюю арену закрывали на федеральное мероприятие. В течение сезона таких ситуаций бывает достаточно много.

– Вы рассказывали, что есть три варианта – Москва, Казань, Саранск. Получается, на данный момент Мордовия – основной вариант?

– Не могу сказать, что какой-то менее основной. Все будет решаться, исходя из технологической готовности стадиона и наших финансовых возможностей. Это зависит от того, какой ценник нам выставят по аренде, – сказал Мелик-Гусейнов.