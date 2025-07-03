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Власти Мордовии закупили оборудование для Fan ID на арене в Саранске, где может сыграть «Пари НН»: «Дорогое удовольствие. Коллеги хотят оживить стадион, придать ему новый импульс, видимо»

Власти Мордовии оплатили оснащение стадиона системой Fan ID для матчей «Пари НН».

Об этом рассказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее стало известно, что нижегородский клуб может сыграть 2-4 матча на арене в Саранске на старте сезона из-за того, что на домашнем стадионе команды в августе пройдет выставка «Росатома».

– Стадион был построен к чемпионату мира, все технологические возможности там есть, кроме СИБ (системы идентификации болельщиков – Спортс’‘), которая является обязательной для проведения матчей чемпионата России. Тем не менее, мы получили информацию, что коллеги закупили необходимое оборудование. Оно уже в России и в ближайшее время начнет монтироваться.

– Это дорогое удовольствие. За чей счет приобреталось оборудование?

– За счет Республики Мордовия. Да, это дорогое удовольствие. Коллеги, видимо, хотят оживить стадион, придать ему новый импульс и дать другим клубам возможность использовать его как резервный стадион. Иметь такой стадион, который принимал чемпионат мира, но не иметь большого футбола – это нонсенс. Это мое мнение, думаю, так мыслят и коллеги. Поэтому наши игры будут для них своеобразным окном, чтобы запускать такие же проекты с другими командами.

– Сколько стоит установка СИБ?

– Не знаю, коллеги платят. Мы будем платить резервному стадиону только за аренду, не более того.

– Как клуб проходил лицензирование, учитывая, что основной стадион будет занят?

– Это никак не зависит от лицензирования. Домашний стадион команды – в Нижнем Новгороде. Дальше любая команда может как перед началом, так и по ходу сезона заявить резервную арену. Главное, что домашний стадион должен соответствовать всем требованиям РПЛ. У нас он соответствует, и есть возможность провести матч на резервной арене.

В прошлом году казанский «Рубин» проводил несколько матчей в Нижнем Новгороде, когда их домашнюю арену закрывали на федеральное мероприятие. В течение сезона таких ситуаций бывает достаточно много.

– Вы рассказывали, что есть три варианта – Москва, Казань, Саранск. Получается, на данный момент Мордовия – основной вариант?

– Не могу сказать, что какой-то менее основной. Все будет решаться, исходя из технологической готовности стадиона и наших финансовых возможностей. Это зависит от того, какой ценник нам выставят по аренде, – сказал Мелик-Гусейнов.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoПари НН
стадионы
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
Давид Мелик-Гусейнов
Мордовия Арена
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