«Хотелось, чтобы «Торпедо» гремело на всю страну и добивалось высоких результатов. Это команда с огромной историей, ее знают во всем бывшем СССР». Мамаев об исключении клуба из РПЛ

Павел Мамаев сожалеет об исключении «Торпедо» из Мир РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Бывшему директору «Торпедо» Валерия Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Очень жаль, что «Торпедо» исключили из РПЛ. Все-таки это команда с огромной историей. Ее знают не только в России, но и по всей территории бывшего Советского Союза.

Хотелось, чтобы «Торпедо» гремело на всю страну и добивалось самых высоких результатов», – сказал Мамаев .

Бывший полузащитник выступал за московский клуб с 2005 по 2007 год.

Экс-президент «Торпедо» Маслов об исключении из РПЛ: «Трагедия для великого клуба со столетней историей. Российскому футболу в будущем пойдет на пользу, наверное – многие задумаются»

РФС исключил «Торпедо» из РПЛ, боссов клуба отстранили. Что известно