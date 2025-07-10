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  • Масалитин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «В чем виноваты игроки? Нужно наказывать конкретные лица. Не понимаю, как Соболев и Скородумов якобы лично давали взятку – уровень колхоза, а не Первой лиги»
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Масалитин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «В чем виноваты игроки? Нужно наказывать конкретные лица. Не понимаю, как Соболев и Скородумов якобы лично давали взятку – уровень колхоза, а не Первой лиги»

Валерий Масалитин с недоумением отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Очередной скандал в российском футболе. Я уже устал от таких скандалов… Но в чем виноваты игроки «Торпедо»? Они разве договаривались с кем-то? Они участвовали в каком-то групповом сговоре? Нужно наказывать конкретные лица, если они виноваты. Но ведь вина руководства «Торпедо» судом еще не доказана, верно? Непонятная ситуация.

А если потом на суде окажется, что те обвиняемые невиноваты? Что тогда делать? Я вообще не понимаю, как так получилось, что Соболев и Скородумов лично якобы давали взятку… Они сами лично это сделали? Это вообще тогда просто поражает, уровень колхоза какой-то, а не Первая лига», – сказал бывший игрок ЦСКА.

Кто должен заменить «Торпедо»?6611 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
Леонид Соболев
КДК РФС
Валерий Масалитин
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