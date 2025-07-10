Масалитин об исключении «Торпедо» из РПЛ: «В чем виноваты игроки? Нужно наказывать конкретные лица. Не понимаю, как Соболев и Скородумов якобы лично давали взятку – уровень колхоза, а не Первой лиги»
Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.
Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.
«Очередной скандал в российском футболе. Я уже устал от таких скандалов… Но в чем виноваты игроки «Торпедо»? Они разве договаривались с кем-то? Они участвовали в каком-то групповом сговоре? Нужно наказывать конкретные лица, если они виноваты. Но ведь вина руководства «Торпедо» судом еще не доказана, верно? Непонятная ситуация.
А если потом на суде окажется, что те обвиняемые невиноваты? Что тогда делать? Я вообще не понимаю, как так получилось, что Соболев и Скородумов лично якобы давали взятку… Они сами лично это сделали? Это вообще тогда просто поражает, уровень колхоза какой-то, а не Первая лига», – сказал бывший игрок ЦСКА.