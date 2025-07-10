Валерий Масалитин с недоумением отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

Бывшему директору «Торпедо » Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«Очередной скандал в российском футболе. Я уже устал от таких скандалов… Но в чем виноваты игроки «Торпедо»? Они разве договаривались с кем-то? Они участвовали в каком-то групповом сговоре? Нужно наказывать конкретные лица, если они виноваты. Но ведь вина руководства «Торпедо» судом еще не доказана, верно? Непонятная ситуация.

А если потом на суде окажется, что те обвиняемые невиноваты? Что тогда делать? Я вообще не понимаю, как так получилось, что Соболев и Скородумов лично якобы давали взятку… Они сами лично это сделали? Это вообще тогда просто поражает, уровень колхоза какой-то, а не Первая лига», – сказал бывший игрок ЦСКА.