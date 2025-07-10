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Экс-президент «Торпедо» Маслов об исключении из РПЛ: «Трагедия для великого клуба со столетней историей. Российскому футболу в будущем пойдет на пользу, наверное – многие задумаются»

Экс-президент «Торпедо» Денис Маслов назвал трагедией исключение клуба из РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

«Трагедия! Трагедия для болельщиков, безусловно. Большая трагедия для великого клуба со столетней историей. Трагедия для отдельных личностей, которые болеют за футбольный клуб годами, десятилетиями. Я знаком с фанатами, которым по 70 лет, из которых 35-40 они болеют за «Торпедо». Конечно, для них это тоже трагедия. И для российского футбола это не очень хорошо.

Но, с другой стороны, надо выделить слаженную работу РФС, КДК, комитета по защите игры, МВД. Все это взаимодействие дало такой результат: для «Торпедо» – плачевный, российскому футболу, наверное, в будущем пойдет на пользу. Многие люди задумаются. Если кто-то хотел когда-то такими вещами заниматься, теперь это желание пропадет навсегда. По крайней мере очень на это надеюсь», – сказал Маслов.

Кто должен заменить «Торпедо»?6601 голос
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Денис Маслов
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