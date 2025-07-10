Экс-президент «Торпедо» Маслов об исключении из РПЛ: «Трагедия для великого клуба со столетней историей. Российскому футболу в будущем пойдет на пользу, наверное – многие задумаются»
Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.
«Трагедия! Трагедия для болельщиков, безусловно. Большая трагедия для великого клуба со столетней историей. Трагедия для отдельных личностей, которые болеют за футбольный клуб годами, десятилетиями. Я знаком с фанатами, которым по 70 лет, из которых 35-40 они болеют за «Торпедо». Конечно, для них это тоже трагедия. И для российского футбола это не очень хорошо.
Но, с другой стороны, надо выделить слаженную работу РФС, КДК, комитета по защите игры, МВД. Все это взаимодействие дало такой результат: для «Торпедо» – плачевный, российскому футболу, наверное, в будущем пойдет на пользу. Многие люди задумаются. Если кто-то хотел когда-то такими вещами заниматься, теперь это желание пропадет навсегда. По крайней мере очень на это надеюсь», – сказал Маслов.