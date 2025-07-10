Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Нас исключили только из РПЛ, клуб будет жить. Ожидали другого результата, наши юристы оценят справедливость чуть позже»
Сегодня КДК РФС принял решение исключить клуб из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон и оштрафовать его на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.
– Решение озвучили. Вы его знаете. Конечно, мы ожидали другого результата. Оценку принятого решения и его законности дадут юристы.
– Где команда будет выступать?
– Все решения будут приняты позже.
– Вы считаете это решение справедливым?
– Справедливость в плане законности оценят наши юристы чуть позже.
– Вас устроили доводы, которые были на КДК?
– Пока без комментариев. Чуть позже.
– «Торпедо» будет жить?
– Конечно, будет жить. Сегодня примем решение – и…
– «Торпедо» может играть в Первой лиге?
– Нас исключили только из РПЛ.
– Кто будет выступать в РПЛ вместо вас?
– Нам пока не говорили об этом.
– У команды есть средства, чтобы выступать в Первой лиге?
– С финансированием все стабильно.
– Когда вы будете принимать решение по апелляции?
– В ближайшие дни, если такое решение будет принято.
– Вы согласны с обвинением в организации договорного матча?
– Не готов комментировать юридические решения. Я не юрист.
– С вами приехали коллеги-юристы. Почему они не могут дать ответы на эти вопросы?
– Они ответят чуть позже. На эмоциях не надо давать комментарии, – передает слова генерального директора клуба Сергея Синяева корреспонтдент Спортс’’ Ярослав Сусов.
По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.
Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и экс-директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».