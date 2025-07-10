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Гендиректор «Торпедо» Синяев: «Нас исключили только из РПЛ, клуб будет жить. Ожидали другого результата, наши юристы оценят справедливость чуть позже»

В «Торпедо» прокомментировали исключение из Мир РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить клуб из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон и оштрафовать его на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет. 

– Решение озвучили. Вы его знаете. Конечно, мы ожидали другого результата. Оценку принятого решения и его законности дадут юристы.

– Где команда будет выступать?

– Все решения будут приняты позже.

– Вы считаете это решение справедливым?

– Справедливость в плане законности оценят наши юристы чуть позже.

– Вас устроили доводы, которые были на КДК?

– Пока без комментариев. Чуть позже.

– «Торпедо» будет жить?

– Конечно, будет жить. Сегодня примем решение – и…

– «Торпедо» может играть в Первой лиге?

– Нас исключили только из РПЛ.

– Кто будет выступать в РПЛ вместо вас?

– Нам пока не говорили об этом.

– У команды есть средства, чтобы выступать в Первой лиге?

– С финансированием все стабильно.

– Когда вы будете принимать решение по апелляции?

– В ближайшие дни, если такое решение будет принято.

– Вы согласны с обвинением в организации договорного матча?

– Не готов комментировать юридические решения. Я не юрист.

– С вами приехали коллеги-юристы. Почему они не могут дать ответы на эти вопросы?

– Они ответят чуть позже. На эмоциях не надо давать комментарии, – передает слова генерального директора клуба Сергея Синяева корреспонтдент Спортс’’ Ярослав Сусов.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и экс-директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

Кто должен заменить «Торпедо»?6607 голосов
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoПервая лига
КДК РФС
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Леонид Соболев
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