Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)

Виктор Дьокереш пожертвовал частью будущей зарплаты ради перехода в «Арсенал».

Форвард «Спортинга » готов отказаться от 2 млн евро за 5 лет будущего контракта с лондонским клубом, чтобы «канониры» смогли заплатить лиссабонцам требуемую фиксированную сумму трансфера в размере 70 млн, сообщает Record.

Ранее стало известно, что «Арсенал » улучшил предложение по 27-летнему игроку сборной Швеции до 65+15 млн.