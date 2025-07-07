Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)
Виктор Дьокереш пожертвовал частью будущей зарплаты ради перехода в «Арсенал».
Форвард «Спортинга» готов отказаться от 2 млн евро за 5 лет будущего контракта с лондонским клубом, чтобы «канониры» смогли заплатить лиссабонцам требуемую фиксированную сумму трансфера в размере 70 млн, сообщает Record.
Ранее стало известно, что «Арсенал» улучшил предложение по 27-летнему игроку сборной Швеции до 65+15 млн.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Record
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