«Спортинг» разрешил Дьокерешу отложить возвращение до пятницы из-за переговоров с «Арсеналом»
«Спортинг» разрешил Виктору Дьокерешу отложить возвращение в команду.
Шведский нападающий должен был вернуться в расположение клуба в понедельник, однако «Спортинг» позволил ему прибыть в пятницу, поскольку переговоры с «Арсеналом» продолжаются, сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что игрок согласовал пятилетний контракт с «канонирами».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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