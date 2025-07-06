«Спортинг» разрешил Дьокерешу отложить возвращение до пятницы из-за переговоров с «Арсеналом»

«Спортинг» разрешил Виктору Дьокерешу отложить возвращение в команду.

Шведский нападающий должен был вернуться в расположение клуба в понедельник, однако «Спортинг » позволил ему прибыть в пятницу, поскольку переговоры с «Арсеналом » продолжаются, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось , что игрок согласовал пятилетний контракт с «канонирами».