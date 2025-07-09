«Спортинг» требует за Дьокереша 70 млн евро фиксированной суммы, «Арсенал» предлагает 65+15 млн. Переговоры зашли в тупик, трансфер может сорваться (Record)

Трансфер Виктора Дьокереша в «Арсенал» может сорваться.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Record, переговоры между «Арсеналом » и «Спортингом » зашли в тупик из-за разногласий по сумме трансфера – лондонский клуб предложил за форварда 65+15 млн евро, в то время как португальцы настаивают на фиксированной сумме в 70 млн евро. Сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах с выходных.

Сообщается, что руководство «Арсенала» рассматривает возможность отказа от трансфера, если «Спортинг» не пойдет на уступки. Также утверждается, что за ситуацией следит «Фенербахче», заинтересованный в аренде Дьокереша .

Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)