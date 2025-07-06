Дьокереш хочет только в «Арсенал», форвард провел хороший разговор с Артетой. Контракт до 2030-го согласован, переговоры со «Спортингом» продолжаются

Виктор Дьокереш поговорил с Микелем Артетой о переходе в «Арсенал».

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, в последние часы шведский форвард ясно дал понять, что хочет перейти только в «Арсенал ».

Игрок достиг полной договоренности по контракту до 2030 года после очень удачного телефонного разговора с Микелем Артетой . Переговоры со «Спортингом » продолжаются.

Ранее сообщалось , что «Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша , португальцы хотят минимум 70 млн фиксированной суммы.