Дьокереш хочет только в «Арсенал», форвард провел хороший разговор с Артетой. Контракт до 2030-го согласован, переговоры со «Спортингом» продолжаются
Виктор Дьокереш поговорил с Микелем Артетой о переходе в «Арсенал».
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, в последние часы шведский форвард ясно дал понять, что хочет перейти только в «Арсенал».
Игрок достиг полной договоренности по контракту до 2030 года после очень удачного телефонного разговора с Микелем Артетой. Переговоры со «Спортингом» продолжаются.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» предложил 65+15 млн евро за Дьокереша, португальцы хотят минимум 70 млн фиксированной суммы.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
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