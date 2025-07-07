Директор «Арсенала» прилетел в Лиссабон на переговоры со «Спортингом» по трансферу Дьокереша (ESPN)

Директор «Арсенала» посетил Лиссабон для переговоров по Виктору Дьокерешу.

Ранее стало известно, что «Арсенал» улучшил предложение по 27-летнему игроку сборной Швеции до 65+15 млн.

По данным ESPN, Дьокереш уже согласовал условия пятилетнего контракта, а переговоры между клубами в последние дни значительно ускорились.

Сообщается, что спортивный директор «Арсенала » Андреа Берта лично прилетел в Лиссабон для прямых переговоров с президентом «Спортинга » Фредерику Варандашем и спортивным директором клуба Бернарду Пальмейру.

Ожидается, что стороны вскоре придут к окончательной договоренности по трансферу, сумма которого составит около 65 миллионов евро. Структура сделки пока согласовывается, но в стане лондонцев уверены, что смогут заполучить игрока.

Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)