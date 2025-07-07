  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Арсенала» прилетел в Лиссабон на переговоры со «Спортингом» по трансферу Дьокереша (ESPN)
4

Директор «Арсенала» прилетел в Лиссабон на переговоры со «Спортингом» по трансферу Дьокереша (ESPN)

Директор «Арсенала» посетил Лиссабон для переговоров по Виктору Дьокерешу.

Ранее стало известно, что «Арсенал» улучшил предложение по 27-летнему игроку сборной Швеции до 65+15 млн.

По данным ESPN, Дьокереш уже согласовал условия пятилетнего контракта, а переговоры между клубами в последние дни значительно ускорились.

Сообщается, что спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта лично прилетел в Лиссабон для прямых переговоров с президентом «Спортинга» Фредерику Варандашем и спортивным директором клуба Бернарду Пальмейру.

Ожидается, что стороны вскоре придут к окончательной договоренности по трансферу, сумма которого составит около 65 миллионов евро. Структура сделки пока согласовывается, но в стане лондонцев уверены, что смогут заполучить игрока.

Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35605 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ESPN
logoСпортинг
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Фредерику Варандаш
logoВиктор Дьокереш
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дьокереш ради перехода в «Арсенал» отказался от 2 млн евро зарплаты за 5 лет, чтобы клуб выплатил «Спортингу» требуемые 70 млн (Record)
40сегодня, 02:29
«Лейпциг» требует за Шешко порядка 100 млн евро, из-за чего переговоры с «Арсеналом» не продвигаются. Трансфер под угрозой срыва
32вчера, 20:07
«Спортинг» разрешил Дьокерешу отложить возвращение до пятницы из-за переговоров с «Арсеналом»
1вчера, 19:37
Главные новости
Месси 3-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 9-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами»
12 минуты назад
Эланга перейдет в «Ньюкасл» из «Ноттингема» за 55 млн фунтов
719 минут назад
Мусиала успешно прооперирован после перелома малоберцовой кости. Хавбек «Баварии» пропустит несколько месяцев
1030 минут назад
Тумилович о Заболотном в «Спартаке»: «Чего людей смешить? Перечеркивает все надежды на титул. Для борьбы за выживание хорошая кандидатура – качеств для топ-клуба у него нет»
2145 минут назад
«Краснодар» договорился о переходе Перрена из «Осера» за 4,5 млн евро
3146 минут назад
«Локомотив» и «Спартак» обсуждают трансфер Пруцева («Спорт-Экспресс»)
1555 минут назад
Бывший тесть Кокорина организовал встречу Смолова с одним из пострадавших в драке в «Кофемании», на которой обсуждалась компенсация за нераспространение видео (Sport Baza)
66сегодня, 19:40
Министр спорта Беларуси: «Как Россия провела ЧМ-2018, Олимпиаду в Сочи? Фантастика! Совместно у нас 1700 мероприятий, они дадут плоды, на другие страны нам смотреть не надо»
18сегодня, 19:21
Маслов покинул «Спартак» в связи с истечением контракта
13сегодня, 19:13
«Галатасарай» предложил 50+5 млн евро за Осимхена, «Наполи» хочет больше. Форвард уже согласовал с турецким клубом 3-летний контракт
45сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Писарского о том, что форварду не разрешили тренироваться на базе «Крыльев» в период отстранения: «Никто ничего Владимиру не запрещал. Действия игрока и клуба – прямое исполнение решения комитета РФС по этике»
1 минуту назад
«Вильярреал» представил 3-ю форму – в синем цвете, включая эмблему и рекламу спонсора на груди. Дизайн вдохновлен Средиземным морем и островами Колумбретес
214 минут назадФото
Оздоев продлил контракт с ПАОК на год. Хавбеком интересовался «Коджаелиспор» и другие клубы Турции (Telecomasia.net)
257 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра о Малкоме: «Мы все время на связи. Он любит Россию, но разговоров о возвращении не было»
3сегодня, 18:46
«Наполи» договорился о переходе Бекема за 30 млн евро. «Болонья» готова отпустить защитника после подписания Витика из пражской «Спарты»
7сегодня, 17:25
Корнеев об Угальде: «Будет играть, как до прошлого сезона. И 10 мячей не забьет, думаю»
26сегодня, 15:59
Товарищеский матч. «Акрон» проиграл тульскому «Арсеналу»
2сегодня, 15:50
Черчесов о Заболотном в «Спартаке»: «Меня критиковали и спрашивали, почему Антон в сборной. Прошло несколько лет, а он до сих пор приносит пользу любой команде»
7сегодня, 15:04
«Атлетико» предлагает «Тоттенхэму» 55+15 млн евро за Ромеро. Леви хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, но защитник настроен на переход (As)
15сегодня, 14:56
Предсезонка «Ливерпуля» начнется позже из-за гибели Жоты. Игрокам дали несколько дней, чтобы прийти в себя
сегодня, 14:47