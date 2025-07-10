«МЮ» больше не будет обмениваться вымпелами и подарками с соперниками на предсезонке. В клубе настаивают, что это делается не в целях экономии (talkSPORT)
Клубы традиционно обмениваются вымпелами и символическими подарками во время предсезонных товарищеских матчей, однако «Юнайтед» планирует отказаться от этой практики в последней игре с «Лидсом» 19 июля в Стокгольме, сообщает talkSPORT.
Вместо этого манкунианцы планируют выделить часть бюджета на прием руководителей соперников, начав с запланированного фуршета с представителями «Лидса» в Стокгольме.
Учитывая, что «Юнайтед» встречался с «Лидсом» 12 месяцев назад в Осло, в клубе полагают, что предсезонные подарки известным соперникам «излишни и даже старомодны».
В матчах Летней серии Премьер-лиги против «Вест Хэма», «Борнмута» и «Эвертона» также, вероятно, не будет подарков. Пока неизвестно, изменит ли «Юнайтед» свой подход к матчу с «Фиорентиной» на «Олд Траффорд» 9 августа.
Отмечается, что соперники клуба считают, что это мера направлена на сокращение расходов, хотя источники в «Юнайтед» настаивают на отказе от ненужных церемоний и помпезности, особенно в матчах с английскими командами.