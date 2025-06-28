«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции

«Манчестер Юнайтед», вероятно, придется платить игрокам, которые покинут команду.

The Telegraph отмечает, что манкунианцы столкнутся с необходимостью расстаться с миллионами фунтов ради того, чтобы некоторые футболисты покинули «Олд Траффорд» этим летом.

Контракты Алехандро Гарначо, Маркуса Рэшфорда и Антони действуют до 2028 года, и теперь «Юнайтед», вероятно, придется субсидировать их зарплаты, даже если они уйдут из клуба и будут играть за соперников.

Команда из Манчестера попробует договориться о том, чтобы другие клубы в рамках арендных сделок взяли всю зарплату на себя, но посредники считают, что переговорная позиция «МЮ» ослаблена из-за очевидного желания избавиться от футболистов до начала сезона.